باجة: استرجاع ضيعة دولية فلاحية تمسح 470 هكتارا


Publié le Jeudi 15 Septembre 2022 - 18:38 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تمكنت مصالح الادارة الجهوية لاملاك الدولة والشؤون العقارية بباجة، ظهر اليوم الخميس، من استرجاع ضيعة دولية فلاحية تمسح 470 هكتارا بمجاز الباب، وذلك تنفيذا لقرار اسقاط حق ضد شركة الاحياء والتنمية الفلاحية "السلام" صادر في فيفري المنقضي.


واكد المدير الجهوى لاملاك الدولة بالجهة واصل غربية ل"وات" ان قرار اسقاط الحق جاء على خلفية ارتكاب المستثمر لمخالفات تتعلق بعدم الايفاء بالالتزامات التعاقدية والانمائية وعدم خلاص معاليم الكراء، وبين ان الاسترجاع تم بصفة سلسة ودون اشكاليات وقد تم تسليم العقار مؤقتا لديوان الاراضي الدولية لاستغلاله الى حين اعادة توظيفه تثمينا للاراضي الدولية .


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