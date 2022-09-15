بنزرت: حجز 25 طنا من مادة البطاطا بمخزن عشوائي براس الجبل

تمكنت فريق المراقبة الاقتصادية التابع الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت، اليوم الخميس، بالتنسيق مع المصالح الأمنية برأس الجبل ببنزرت، من حجز كمية من مادة البطاطا تعادل 25 طنا مخزنة بطريقة غير قانونية بمستودع عشوائي وسط مدينة رأس الجبل، بحسب ما المدير الجهوي للتجارة سامي البجاوي.







وأضاف المصدر ذاته ل"وات" بان المصالح الرقابية وبعد مراجعة النيابة العمومية، تولت تحرير محضر بحث للمخالف من أجل مسك منتوجات لغرض بيعها او المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل على معنى مرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار.



ولاحظ المدير الجهوي للتجارة انه سيتم تباعا التنسيق مع الهياكل المعنية لاعادة ضخ هذه الكميات المحجوزة بمسالك التوزيع القانونية خاصة وان مادة البطاطا تعرف بعض الصعوبات في تزويد السوق بها، نفس المصدر.



