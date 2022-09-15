قفصة: المجلس الجهوي يُموّل مشروعا لتجميل مدخل المدينة على مستوى الطريق الوطنية رقم3

إنطلقت في أواخر شهر أوت المنقضي أشغال تجميل مدخل مدينة قفصة في إتجاه العاصمة تونس، على مستوى الطريق الوطنية رقم 3، من خلال القيام بإعادة تهيئة جنبات الطريق وصيانة المسلك الصحّي وتوسعة شبكة الإنارة.





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وحسب رئيس مصلحة الجسور والطرقات بإدارة التجهيز بقفصة علي عمّار فإنّ حضيرة لإعادة تهيئة وترميم مسافة ازيد من 2 كلم من الجدار الواقع على جنبات مدخل مدينة قفصة على مستوى الطريق الوطنية عدد3 في إتجاه تونس، قد إنطلقت في أواخر الشهر المنقضي بكلفة تناهز 660 ألف دينار، وهي تمويلات وفّرها المجلس الجهوي.وسيُتيح هذا المبلغ كذلك القيام بأشغال لتزويق وتزيين الجدار بالإضافة إلى إعادة تهيئة وتنظيف المسلك الصحّي الواقع بمدخل مدينة قفصة، وذلك على مسافة كيلومترين.ويتضمّن المشروع كذلك توسعة شبكة التنوير العمومي بمدخل مدينة قفصة وخاصة تركيز 118 نقطة إضاءة جديدة على طول المسلك الصحّي، وهي أشغال بلغت نسبة تقدّمها في حدود ال90 بالمائة، وقُدّرت كلفتها ب352 ألف دينار