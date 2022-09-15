بسبب إضراب مراقبي الملاحة الجوّية بالمطارات الفرنسية: الخطوط التونسية تعدّل برنامج رحلاتها بإتّجاه فرنسا

أعلنت الخطوط الجوية التونسية عن إدخال تعديلات على برنامج رحلاتها من وإلى فرنرسا وذلك تبعا لإضراب مراقبي الملاحة الجوّية بالمطارات الفرنسية لمدّة 24 ساعة يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 إنطلاقا من الساعة السادسة صباحا

وستكون هذه التعديلات وفق بلاغ صادر الخميس عن الناقلة الوطنية على النحو التالي:



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من وإلى مطار نيس:- الرحلة TU 250 المبرمجة يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 من مطار المنستير الدولي بإتّجاه مطار نيس على الساعة 14:55 بتوقيت تونس تمّ تعويضها بـ TU 2250 يوم السبت 17 سبتمبر 2022 على الساعة 3:45 فجرا إنطلاقا من مطار المنستير الدولي.- الرحلة TU 251 المبرمجة يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 من مطار نيس بإتجاه مطار المنستير على الساعة 18:35 مساءً بتوقيت فرنسا، تمّ تعويضها بـTU251 يوم السبت 17 سبتمبر الجاري على الساعة 17:25 إنطلاقا من مطار نيس.- الرحلةTU 996 المبرمجة يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 من مطار تونس قرطاج بإتّجاه مطار نيس يوم الجمعة 16 سبتمبر الجاري على الساعة 07:00 صباحا بتوقيت تونس تمّ تقديمها خلال نفس يوم الجمعة 16 سبتمبر الجاري إلى الساعة 2:20 فجرا إنطلاقا من مطار تونس قرطاج.- الرحلة TU997 المبرمجة يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 من مطار نيس على الساعة 10:20 صباحا بتوقيت فرنسا بإتجاه مطار تونس قرطاج تمّ تأمين تنقّل المسافرين الحاجزين على هذه السفرات، على الرحلة عدد TU 999 خلال نفس يوم الجمعة 16 سبتمبر على الساعة 22:00 ليلا إنطلاقا من مطار نيس.من وإلى مطار ليون:- الرحلة TU850 المبرمجة يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 على الساعة 13:40 بعد الزوال من مطار تونس قرطاج بإتّجاه مطار ليون بتوقيت تونس تمّ تعويضها بـTU2850 يوم السبت 17 سبتمبر الجاري على الساعة 03:25 فجرا إنطلاقا من مطار تونس قرطاج.- الرحلة TU851 المبرمجة يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 على الساعة 17:30 مساء من مطار ليون بإتجاه مطار تونس قرطاج تمّ تأمين تنقّل المسافرين الحاجزين على هذه السفرات، على الرحلة عدد TU751 خلال نفس يوم الجمعة 16 سبتمبر على الساعة 11:30 صباحا إنطلاقا من مطار ليون.من وإلى مطار مرسيليا:- الرحلة TU930 المبرمجة يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 على الساعة 06:50 صباحا من مطار تونس قرطاج إلى مطار مرسيليا تمّ تقديمها خلال نفس يوم الجمعة 16 سبتمبر الجاري إلى الساعة 02:00 فجرا إنطلاقا من مطار تونس قرطاج.- الرحلة TU931 المبرمجة يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 على الساعة 10:25 صباحا من مطار مرسيليا بإتّجاه مطار تونس قرطاج تمّ تأمين تنقّل المسافرين الحاجزين على هذه السفرات، على الرحلة عدد TU903 خلال نفس يوم الجمعة 16 سبتمبر على الساعة 17:45 مساء إنطلاقا من مطار مرسيليا.من وإلى مطار بوردو:- الرحلة TU628 المبرمجة يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 على الساعة 19:30 مساءً من مطار تونس قرطاج إلى مطار بوردو تمّ برمجتها ليوم السبت 17 سبتمبر الجاري على الساعة 21:50 ليلاً إنطلاقا من مطار تونس قرطاج.- الرحلة TU629 المبرمجة يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 على الساعة 23:40 ليلا من مطار بوردو إلى تونس قرطاج تمّ برمجتها يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري على الساعة 01:45 فجرا إنطلاقا من مطار بوردو.من وإلى مطار تولوز:- الرحلة TU282 المبرمجة يوم 16 سبتمبر 2022 على الساعة 08:05 صباحا من مطار تونس قرطاج بإتجاه تولوز تمّ تعويضها بـ TU2282 يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري على الساعة 06:40 إنطلاقا من مطار تونس قرطاج.- الرحلة TU283 المبرمجة يوم 16 سبتمبر 2022 على الساعة 12:00 من مطار تولوز إلى تونس قرطاج تمّ تعويضها بـ TU2283 يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري على الساعة 10:25 إنطلاقا من مطار تولوز.كما أشارت الخطوط التونسية في بلاغها ، أنّه بإمكان المسافرين الحاجزين على جميع هذه الرحلات المذكورة، تغيير حجوزاتهم عند الطلب دون دفع معاليم إضافية وذلك في أجل أقصاه يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022.ولمزيد الإستفسار، يمكن الإتّصال بمركز النداء على العنوان الإلكتروني callcenter@tunisair.com.tn أو بمكاتب الخطوط التونسية على الأرقام التالية:- من داخل تونس :77 77 10 81- من الخارج : 0021670019160