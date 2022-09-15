توزر: زيادة ب 90 بالمائة في عدد السياح الوافدين على الجهة وب60 بالمائة في الليالي المقضاة

حققت مؤشرات النشاط السياحي في ولاية توزر خلال العام الحالي وحتى موفى شهر أوت الماضي "تحسنا" بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق المندوب الجهوي للسياحة بتوزر ياسر صوف.





وبين صوف في تصريح ل"وات" أن عدد السياح الوافدين على الجهة ارتفع بحوالي 90,2 بالمائة من خلال استقبال نحو 63 ألف سائح في النزل والوحدات الفندقية بين سياح تونسيين وأجانب، فيما ارتقى مؤشر الليالي المقضاة ب60 بالمائة بتسجيل 97 ألف ليلة.ولفت المندوب الجهوي للسياحة أنه ينتظر ان تتواصل المؤشرات الإيجابية في الموسم الشتوي الجديد الذي ينطلق نهاية هذا الشهر من خلال مجموعة من التظاهرات والأنشطة تحتضنها ولاية توزر تنطلق برالي "الترا ميراج الجريد" تليها تظاهرة القفز من الطائرات بالإضافة الى عدد كبير من التظاهرات والمهرجانات الثقافية التي تتواصل على امتداد الموسم.وبين انه يتم التنسيق مع هيئات المهرجانات والتظاهرات لإنجاحها وحتى تتمكن من استقطاب أكبر عدد من الزوار، كما يتم عقد جلسات مع البلديات للبدء في حملات النظافة في المواقع والمسالك السياحية لا سيما المدن العتيقة والمسالك المجاورة للواحات القديمة.وانطلقت، وفق المصدر نفسه برامج التفقد للمؤسسات السياحية بمختلف أصنافها للحرص على جودة الخدمات المقدمة الى جانب مراقبة الرحلات السياحية الوافدة على الجهة وبرمجة جلسات عمل مع المهنيين وكل المتدخلين في القطاع السياحي في إطار العمل المشترك لإنجاح الموسم السياحي.