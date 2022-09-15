المهدية: 50 طنا من السكر ستوزع على ثلاث ولايات (المدير الجهوي للتجارة بالمهدية)

أكد المدير الجهوي للتجارة بالمهدية الحبيب الديماسي، اليوم الخميس في تصريح ل"وات"، أن 50 طنا من مادة السكر المورد من الجزائر، وصلت مقر ديوان التجارة بسوسة، وستوزع على 3 ولايات هي سوسة والمنستير والمهدية، في انتظار وصول كميات إضافية من نفس المادة في الأيام القادمة.





.. ...

وأوضح أنه يجري، على مستوى جهة المهدية، ضبط قائمة باعة الجملة المرخص لهم والذين سيتلقى كل واحد منهم كمية لا تزيد عن طن واحد من مادة السكر المدعم، وقدر، المعدل اليومي من استهلاك مادة السكر على المستوى الجهوي بين 20 و25 طناوافاد بأن الحكومة صرحت استثنائيا للمصانع ذات الاسهلاك المرتفع من السكر بأن تستورد حاجياتها بنفسها بالاتفاق مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ولاحظ أن ازمة التزود بمادة السكر "ستعرف انفراجا تدريجيا مع وصول كميات إضافية خلال الأسابيع القليلة القادمة" مشددا على أن "بقية المواد الاستهلاكية، ماعدا الزيت النباتي، لا تعرف اشكاليات في التزود".وكان مصدر من الديوان التونسي للتجارة قد أكد ل"وات"، نهاية الاسبوع المنقضي، على أن دفعات من مادة السكر ستصل إلى تونس انطلاقا من الجزائر بمعدل 20 طنا يوميا، وتوقع أن يستقبل ميناء بنزرت، اليوم الخميس، 20 ألف طن من نفس المادة إلى جانب 30 ألف طن ينتظر وصولها خلال شهر أكتوبر المقبل.وأفاد المكلف بالإعلام بوزارة التجارة، في ندوة صحفية سابقة، ان تونس تعتزم استيراد 80 ألف طن من مادة السكر من بينها 50 ألف طن من الجزائر.