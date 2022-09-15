المنستير: تدشين معهد طوزة والمدرسة الابتدائية الحي السادس يميز افتتاح السنة الدراسية الجديدة

تميز افتتاح السنة الدراسية الجديدة، اليوم الخميس، بولاية المنستير بتدشين معهد طوزة بكلفة بلغت 5 مليون دينار والمدرسة الإبتدائية الحي السادس التي ساهم المجتمع المدني في استكمال بنائها، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية الحبيب الحداد "وات".





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وانتظم بالمناسبة موكب رسمي لتحيّة العلم بمعهد طوزة الجديد بحضور والي الجهة ورئيس بلدية طوزة ومعتمد قصيبة المديوني وإطارات أمنية وتربوية واولياء وتلاميذ وأهالي المنطقة الذين يعتبرون الاحداث الجديد مكسبا هاماّ طال انتظاره سيغني أبناءهم مشقة النقل والتغيّب عن الدروس.وأبرز والي المنستير المنذر بن سيك علي في تصريح ل"وات" أنّ معهد طوزة مكسب كبير انجز حسب مواصفات جودة عالية وجاء لتلبية متطلبات تقليدية ومعهودة في رغبة التونسي في النهل من المعرفة والعلم، مؤكدا أنّ هذه المؤسسة التربوية الجديدة من شأنها تحفيز التلاميذ على مزيد البذل والعطاء والتألق.ويعدّ معهد طوزة 20 قاعة منها 10 قاعات تدريس والبقية قاعات اختصاص وقاعة رياضة وملعب ومكاتب إدارية ووحدات صحية.ويستقبل خلال هذه السنة الدراسية 150 تلميذا وتلميذة موزعين بين 04 أقسام لتلاميذ السنة الأولى ثانوي و3 أقسام للسنة الثانية ثانوي ويشرف عليهم 20 أستاذا وفق مدير معهد طوزة رمزي قاسمي.ويبلغ العدد الجملي للتلاميذ بولاية المنستير الذين التحقوا اليوم بمقاعد الدراسة على مستوى 158 مدرسة ابتدائية 57 ألفا و75 تلميذا وتلميذة موزعين على ألفين و56 فصلا، و64 ألفا و515 تلميذا وتلمذة في المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي موزعين على ألفين و401 فصل بين 49 مدرسة إعدادية و29 معهدا، حسب إحصائيات المندوبية الجهوية للتربية.