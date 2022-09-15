القصرين: الروضة العمومية الدامجة بسبيطلة تدخل حيز النشاط الفعلي تزامنا مع افتتاح الموسم الدراسي الجديد

إنطلقت، اليوم الخميس، الروضة العمومية الدامجة بحي السرور في سبيطلة من ولاية القصرين، بصفة فعلية في نشاطها تزامنا مع العودة المدرسية للموسم الدراسي 2022 -2023 .





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وتُقدّر طاقة إستيعاب هذه المؤسسة، التي أشرفت على تدشينها وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى في 23 أوت المنقضي، ب50 طفلا، 70 بالمائة منهم بصفة مجانية في إطار دعم الدولة للفئات الهشة وضعاف الحال، وسجل البقية بمعلوم قدره 50 دينارا، وتبلغ مساحتها الجمليّة 245 م² موزعة بين 143 م² للمساحة المغطّاة و102 م² للفضاء الخارجي وتناهز كلفتها الجملية ال330 ألف دينار، فيما قدرت كلفة تجهيزاتها 20 ألف دينار.واوضح المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالقصرين الزين النجلاوي في تصريح ل(وات) أن الروضة العمومية بسبيطلة تعد الروضة رقم 1 بالجهة التي دخلت حيز النشاط، وهي تضم 4 اطارات تربوية مختصة ، ومجهزة بأحدث التجهيزات الضرورية للطفل، وقريبا ستستكمل أشغال بناء روضة عمومية أخرى في معتمدية ماجل بلعباس (بلغت حاليا نسبة تقدم انجازها 90 بالمائة)كما ستنطلق أشغال بناء روضة عمومية في معتمدية حيدرة بعد أن تم الإعلان عن طلب عروض أشغال بنائها مع روضة ثالثة بتالة حاليا هي في مرحلة نشر طلب العروض فضلا عن تخصيص 3 قطع أرض في مناطق "عين جنان" بفوسانة و"الكامور" بحاسي الفريد و"طربخانة" بسبيطلة لاحداث 3 رياض أطفال عمومية في سبيل تجسيم مبدأ تكافئ الفرص بين جميع الأطفال.