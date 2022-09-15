الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تدعو رئيس الجمهورية الى تفعيل المجلس الأعلى للتربية

دعت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رئيس الجمهورية قيس سعيد الى تفعيل المجلس الأعلى للتربية الذي تمت دسترته بمناسبة استفتاء 25 جويلية 2022.





وجددت الجمعية في بيان أصدرته بمناسبة العودة المدرسية 2022 / 2023 دعوتها الى رئيس الجمهورية من أجل إيلاء موضوع التربية والتعليم ما يستحق من عناية والإسراع بالقيام بإعادة بناء المدرسة التونسية من خلال وضع السياسيات والاستراتيجيات ومناهج التكوين السويّ لبناء تونس الجديدة.واعتبرت أنّ السنة الدراسية الجديدة "ستعيش هي أيضا ظروفا صعبة ستكون ربما أكثر صعوبة من سابقتها" وذلك لعدة أسباب، من بينها الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا والوضعية الاقتصادية والاجتماعية "الحرجة" التي تمر بها تونس، و"مواصلة اعتماد سياسة الارتجال وأنصاف الحلول وسياسة اقل الأضرار لمعالجة الأمراض الهيكلية التي تعاني منها المدرسة التونسية منذ عقود وخاصة المدرسة العمومية"، وفق نص البيان.وأشارت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ في ذات السياق إلى "عدم توفر إرادة فعلية لإنقاذ المنظومة التربوية الوطنية بسبب غياب السياسات والاستراتيجيات والمخططات والبرامج المعلنة للعموم والقوانين والإجراءات المصاحبة"، داعية الى تحديد الأهداف الواجب تحقيقها بدقة وكيفية الانجاز والإمكانيات الواجب توفيرها وقيادة المشروع ومسؤوليات كل الأطراف المعنية ومرحلية الانجاز والمؤشرات الواجب متابعتها.ورأت أن المنظومة التربوية أصبحت في وضعها الحالي غير قادرة على تحقيق شروط الجودة وحقّ المتعلم في المجانية وقيمة العدالة الاجتماعية وميزة المصعد الاجتماعي.