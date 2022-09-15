الباخرة السياحية "سيلفر سيا "ترسو بميناء سوسة وعلى متنها 444 سائحا

رست الباخرة السياحية " سليفر سيا" بميناء سوسة التجاري وعلى متنها 444 سائحا من جنسيات مختلفة أهمها البريطانية والأمريكية والأسترالية في ظل خطط لاستقطاب 43 رحلة سياحية العام الجاري.





وأكدت وزارة السياحة في بلاغ نشرته، الخميس، على صفحتها الرسمية على شبكة "فايسبوك" ان مصالح المندوبية الجهوية للسياحة بسوسة استقبلت الوفد السياحي والذي قام برحلات سياحية نحو المدينة العتيقة بسوسة والقيروان والجم.وكان وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، اعلن في ندوة صحفية عقدها يوم 12 سبتمبر 2022، ان تونس استقلبت الى غاية 31 اوت الماضي 29 رحلة سياحية أمنت نقل زهاء 28 الف سائح في ظل خطط لاستقبال 14 اخرى بحلول موفى 2022.وتخطط تونس لمزيد استقطاب الرحلات البحرية، خلال سنة 2023، من خلال استقبال زهاء 50 رحلة بحرية والتي تؤمن نقل سياح يقومون عادة بزيارة المدن العتيقة.