التليلي المنصري: "هيئة الانتخابات تلقت مشروع المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات التشريعية"

تلقّت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، مشروع المرسوم المنظّم للإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر 2022، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.





وأضاف المنصري أن مجلس هيئة الإنتخابات، بصدد دراسة المشروع، باعتبارها جهة استشارية يفرض القانون الأساسي المنظم لعمل الهيئة استشارتها.وأفاد بأن الهيئة الانتخابية، ستقدم قبل موفى الأسبوع الحالي، كافة المقترحات القانونية والفنية والتقنية الخاصة بمشروع المرسوم الرئاسي المنظم للانتخابات التشريعية، إلى رئاسة الجمهورية.وفي هذا الصدد أشار المصدر، إلى أن الهيئة ستعقد تحت إشراف مجلسها، اجتماعا يومي الجمعة والسبت القادمين، بحضور الإدارة التنفيذية المركزية والجهوية للهيئة وأعضاء الهيئات الفرعية للتداول في الإعداد للمسار الانتخابي المتعلق بالانتخابات التشريعية.ورجّح عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أن يصدر أمر دعوة الناخبين عن رئيس الجمهورية في الآجال المحددة أي يوم السبت 17 سبتمبر 2022.