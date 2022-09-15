إنقاذ 110 مهاجرين من الغرق وإحباط أربع عمليات هجرة غير نظامية

أحبطت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، ليلة البارحة، أربع عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 110 مجتازين من الغرق، بينهم 97 يحملون جنسيات بلدان من جنوب الصحراء، وفق ما ذكره المتحدث باسم الحرس الوطني اليوم الخميس في بلاغ.







وفي إطار العمليات الإستباقية، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهتي القيروان والمنستير من إلقاء القبض على خمسة أشخاص كانوا "بصدد التحضير للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة".

كما تم حجز منظار ليلي ومبلغا ماليا من العملة التونسية والأجنبية.











وفي إطار العمليات الإستباقية، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهتي القيروان والمنستير من إلقاء القبض على خمسة أشخاص كانوا "بصدد التحضير للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة".كما تم حجز منظار ليلي ومبلغا ماليا من العملة التونسية والأجنبية.