دعوة تونس للمشاركة في لقاء بعنوان "قمة الأمن الغذائي العالمي" يوم 20 سبتمبر بنيويورك

تلقت تونس دعوة للمشاركة في المائدة المستديرة رفيعة المستوى تحت عنوان "قمة الأمن الغذائي العالمي" التي سيتمّ تنظيمها يوم 20 سبتمبر الجاري بنيويورك على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل الإتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومجموعة "يو آن 75 ليدرز ناتوورك".

وأفاد بلاغ لوزارة الخارجية، اليوم الخميس، بأن الوزير عثمان الجرندي تسلم، أمس الأربعاء، دعوة المشاركة من كل من سفيري السنغال والإتحاد الأوروبي بتونس، والقائم بالأعمال بالنيابة بسفارة إسبانيا.



​وخلال هذا اللقاء، أبرز الدبلوماسيون، الذين يُمثلون الأطراف المنظِّمة للمائدة المستديرة، "أهمية المشاركة التونسية في هذه الفعالية رفيعة المستوى من خلال تقديم رؤية تونس لدور العمل متعدّد الأطراف في مناقشة مسألة الأمن الغذائي التي تُعتبرُ من أبرز التحدّيات التي يُواجهها شعوب العالم في المرحلة الراهنة".من ناحيته، أكد الجرندي أهمية "تضافر الجهود الدولية من أجل إيجاد حلول جماعية لمسألة الأمن الغذائي، التي تتجاوز تداعياتها الجانبين الاجتماعي والاقتصادي لتُشكّل تهديدا حقيقيا للسلم والاستقرار في العالم".وأبرز الوزير ضرورة توظيف الجهود الدولية وآليّات العمل متعدّد الأطراف لمعالجة أسباب هذه الأزمة ووضع حدّ للحرب الروسية-الأوكرانية وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.وأضاف أن تونس تعمل، من خلال عضويتها بمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2024، على الإسهام الفاعل في إحلال السلم والأمن الدوليين وعلى خلق ديناميكية جديدة في التعاون الدولي وفق مقاربة قائمة على التضامن والتكامل بين الشعوب.وفي هذا السياق، نوّه بالدور الهام الذي يلعبه الاتحاد الإفريقي بقيادة السنغال في خدمة المسائل الإنسانية في إفريقيا والتوقّي من النزاعات وإدارتها والسعي إلى حلّها بالطرق السلمية.​​ومن جهة أخرى، كان اللقاء مناسبة عبّر فيها الضيوف عن تهانيهم للجانب التونسي على "حُسن تنظيم الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية – تيكاد 8 – التي احتضنتها تونس يوميْ 27 و28 أوت الفارط، وعلى عمق النقاشات التي تخلّلتها والصدى الإيجابي لهذه التظاهرة الهامّة على المستوييْن الإقليمي والدولي".