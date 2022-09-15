اريانة: تحصيل مبلغ 7 ملايين دينار بعنوان الاداء علي الاراضي غير المبنية لمشروع المرفأ المالي بالحسيان

تمكنت بلدية قلعة الأندلس من تحصيل مبلغ 7 ملايين دينار بعنوان الاداء على الاراضي غير المبنية الراجعة بالملكية لمشروع المرفأ المالي بالحسيان.





وأكد رئيس بلدية قلعة الأندلس فتحي بالحاج حمودة في تصريح ل"وات" أنه تم بناء على معطيات جديدة توفرت لإدارة البلدية في علاقة بالقيمة الشرائية للأرض التي يقام عليها المشروع، مراجعة قيمة الأداءات الموظفة على هذه الأراضي والترفيع فيها من 500 الف دينار سنويا خلال السنوات الفارطة الى 3 ملايين دينار سنويا خلال السنوات القادمة.وأضاف بلحاج حمودة أنه تبين للبلدية استنادا لمجلة الجماعات المحلية التي تجيز تثقيل الاداء بمفعول رجعي، أن المبالغ المالية المتخلدة بذمة الشركة المالكة تبلغ 7 ملايين دينار بعنوان أداءات، أمكن تحصيل 6 مليون د ونصف منها، فيما تم اللجوء إلى القضاء لتحصيل المبلغ المتبقي.وأوضح أن ميزانية البلدية لسنة 2022 هي في حدود 7 ملايين دينار وبالتالي مثل المبلغ المالي المتأتي من الأداء على الأراضي غير المبنية بالمرفأ المالي بالحسيان فائضا ماليا مهما وغير متوقع في ميزانيتها سيساهم في تأمين مداخيل هامة تمكّنها من تلبية احتياجاتها ولعب دورها التنموي المحلي للسنوات القادمة.جدير بالذكر، ان مشروع مرفأ تونس المالي، استثمار بحريني يمتد على مساحة 341 هكتارا بمنطقة الحسيان الواقعة بين رواد وقلعة الأندلس ويتضمن أربع مراحل تتعلق بتهيئة وتقسيم مساحة 220هك منها 1,462 مليون متر مربع مغطاة مخصصة للفضاءات المالية والتجارية والسكنية والصحية والترفيهية وتهيئة وتقسيم مساحة 122 هك منها 1,755 مليون متر مربع مساحة مغطاة مخصصة لفضاءات السكن والاستشفاء والمارينا وبقية المرافق.