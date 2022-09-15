سلمى المولهي : " لائحة دورة تونس الدولية للتنس تسمح بمشاركة مصنفة واحدة من ال 10 الاوليات عالميا وكان ذلك من نصيب البطلة انس جابر "

أكدت سلمى المولهي رئيسة الجامعة التونسية للتنس أنّ التحضيرات لبطولة تونس الدولية للتنس التي ستقام بالمنستير من 3 الى 9 أكتوبر القادمة جد متقدمة، مشيرة الى أنّ جميع الملاعب التي ستحتضن المنافسات مهيئة بالكامل وفق المعايير الدولية.

وكشفت رئيسة الجامعة التونسية للتنس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) أنّ لائحة تنظيم البطولة تسمح بمشاركة لاعبة واحدة مصنفة ضمن الـ 10 الأوليات في الدورة ، وقد كان ذلك من نصيب البطلة التونسية أنس جابر المصنف ثانية عالميا الان والتي أكدت مشاركتها فور فتح التسجيل.







وأفادت المولهي أنّ بطولة تونس الدولية، ذات الـ 250 نقطة، سيشارك فيها 32 لاعبة في صنف الفردي و 24 لاعبة في صنف الزوجي، مبرزة أنّ الدورة ستشهد تنافسا شديدا ومستوى رفيعا من جميع اللاعبات المصنفات لدى رابطة محترفات التنس.

وبيّنت في ذات السياق أنّ بطولة تونس الدولية من المقرر أن يستمر تنظيمها بصفة دورية لمدة 3 سنوات، قائلة في ذلك "انّ هناك عقد ممضى في الغرض وجميعنا متجندون من أجل اشعاع صورة تونس".





وأعربت المولهي عن شكرها للسلط المحلية ولجميع الأطراف المتداخلة في جهودها المبذولة لانجاح الدورة التي ستشهد مشاركة البطلة التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا.



يذكر أنّ 21 لاعبة مصنفة ضمن قائمة الـ 100 الاوليات في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس أعلنت المشاركة في بطولة تونس الدولية (من فئة 250 نقطة) التي ستحتضنها مدينة المنستير من 3 الى 9 أكتوبر القادم.



وأفادت المولهي أنّ بطولة تونس الدولية، ذات الـ 250 نقطة، سيشارك فيها 32 لاعبة في صنف الفردي و 24 لاعبة في صنف الزوجي، مبرزة أنّ الدورة ستشهد تنافسا شديدا ومستوى رفيعا من جميع اللاعبات المصنفات لدى رابطة محترفات التنس.وبيّنت في ذات السياق أنّ بطولة تونس الدولية من المقرر أن يستمر تنظيمها بصفة دورية لمدة 3 سنوات، قائلة في ذلك "انّ هناك عقد ممضى في الغرض وجميعنا متجندون من أجل اشعاع صورة تونس".وأعربت المولهي عن شكرها للسلط المحلية ولجميع الأطراف المتداخلة في جهودها المبذولة لانجاح الدورة التي ستشهد مشاركة البطلة التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا.يذكر أنّ 21 لاعبة مصنفة ضمن قائمة الـ 100 الاوليات في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس أعلنت المشاركة في بطولة تونس الدولية (من فئة 250 نقطة) التي ستحتضنها مدينة المنستير من 3 الى 9 أكتوبر القادم.