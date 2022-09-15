المجمع الفرنسي للصناعات الالكترونية "ACTIA" مستعد لبعث مشاريع جديدة في تونس - رئيس مدير عام المجمع-


Publié le Jeudi 15 Septembre 2022 - 10:31 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أكد الرئيس المدير العام للمجمع الفرنسي المختص في الصناعات الإلكترونية "ACTIA engineering services"، جون لوي باش، استعداد المجمع بعث مشاريع استثمارية جديدة بتونس على المدى القريب والمتوسط خاصة في مجالات مكونات السيارات والتنقل الكهربائي.


واستقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، مساء امس الأربعاء بتونس، مسؤولين من مجمع "اكيتا" يتقدمهم الرئيس المدير العام للمجموعةـ جون لوي باش.

وناقشت القنجي، مع وفد مجمع "أكتيا" المشاريع التي يعتزم المجمع القيام بها خلال الفترة القريبة القادمة في تونس. علما وان المجمع قام، مؤخرا، بافتتاح وحدة البحث والتطوير لصناعة السيارات ومكوناتها بولاية صفاقس والتي ستمكن من تشغيل حوالي 400 مهندس.


وأكدت القنجي حرص تونس على دعم المشاريع ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والقيمة المضافة العالية من خلال مرافقة الصناعيين لتجاوز كل العقبات وتذليل الصعوبات قصد تحسين مناخ الاستثمار في هذا المجال.

ويضم مجمع "اكتيا تونس"، اربع مؤسسات تنشط في مجال صناعة المنظومات الالكترونية الذكية الموجهة لصناعة السيارات متمركزة بالمنطقة الصناعية بالشرقية 2 وشطرانة من ولاية أريانة توفر زهاء 1600 موطن شغل من بينها 600 مهندس واطار.




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