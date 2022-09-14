وزير الشؤون الاجتماعية يستقبل باحثين تونسيين تمكنوا من ابتكار نظارات ذكية مزودة بسماعة لاسلكية قصد تسهيل تواصل المكفوفين مع محيطهم

استقبل وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، الأربعاء فريقا من الطلبة والباحثين التونسيين الذين ابتكروا نظارات ذكية مزوّدة بسماعة لاسلكية لتسهيل تواصل المكفوفين مع محيطهم. وبيّن فريق الطلبة والباحثين أن هذا الاختراع يتمثل في منظومة متكاملة تتكون من سوار ذكيّ وعصا بيضاء ذكيّة مزوّدة بسماعة لاسلكية يعمل نظامها الداخلي على شرح الأجسام المحيطة به بطريقة مبسّطة لغير المبصرين، مبرزين أنه يمكن من التخلي على العصا البيضاء في المستقبل.







وعبّر الفريق الباحث في المجال العلمي عن استعداده للمشاركة في الفعاليات العلمية الدولية للتعريف بابتكاراتهم.



وثمّن الوزير بالمناسبة، هذا الابتكار العلمي الذي سيساهم في تسهيل ممارسة المكفوفين لحياتهم بصفة شبه طبيعية، مبرزا استعداد الوزارة لدعم هذه المبادرات التي تنسجم مع التدخلات الاجتماعية للوزارة خاصة في مجال الإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة.



كما أكد الزاهي قدرة الشباب التونسي على تقديم أنجع الحلول في جميع المجالات لا سيّما المجال العلمي.

















وعبّر الفريق الباحث في المجال العلمي عن استعداده للمشاركة في الفعاليات العلمية الدولية للتعريف بابتكاراتهم.وثمّن الوزير بالمناسبة، هذا الابتكار العلمي الذي سيساهم في تسهيل ممارسة المكفوفين لحياتهم بصفة شبه طبيعية، مبرزا استعداد الوزارة لدعم هذه المبادرات التي تنسجم مع التدخلات الاجتماعية للوزارة خاصة في مجال الإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة.كما أكد الزاهي قدرة الشباب التونسي على تقديم أنجع الحلول في جميع المجالات لا سيّما المجال العلمي.