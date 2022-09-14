الاتفاق على إبقاء فرع مؤسسة شركة "ساملاك" بمدينة زغوان وعدم نقله من الجهة (وزارة الشؤون الاجتماعية)


Publié le Mercredi 14 Septembre 2022 - 18:19 قراءة: 0 د, 53 ث
      
اتفقت وزارة الشؤون الاجتماعية مع ممثلي شركة "ساملاك" والاتحاد الجهوي للشغل بزغوان، الإربعاء بمقر الوزارة، على استمرارية العمل بفرع مؤسسة شركة "ساملاك" المنتصبة بمدينة زغوان بصفة طبيعية وعدم نقله من الجهة وتطبيق التشريع الجاري به العمل في خصوص نقلة العملة الراغبين في ذلك إن وجدوا وإلغاء الإضراب المزمع تنفيذه من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري.


وتمّ إمضاء الاتفاق، حسب بلاغ للوزارة، إثر مناقشة التداعيات الاجتماعية المترتبة عن إيقاف العمل لأكثر من 330 عاملا والتطرّق إلى صعوبة تنقل العائلات بالمقر الجديد المقترح من قبل صاحب الشركة.

وواكب أشغال هذه الجلسة، مستشار وزير الشؤون الاجتماعية ياسين عزازة ووالي زغوان محمد العش ورئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بالوزارة حياة بن اسماعيل بالإضافة إلى المدير العام للشركة وممثلون عنها وكاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وممثلون عن النقابة الأساسية للشركة وعن الجامعة العامة للإلكترونيك وناشط بالمجتمع المدني.


وكان عمال شركة "ساملاك" المتخصصة في الصناعات الالكترونية والناشطة بالمنطقة الصناعية بزغوان، نفذوا يوم 9 سبتمبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر الشرك بزغوان استعدادا للدخول في اعتصام مفتوح، على خلفية قرار الإدارة بنقل المصنع إلى ولاية أخرى.


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