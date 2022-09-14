بنزرت: تفعيل المخطط الجهوي لتنظيم النجدة ولاسيما بسجنان وماطر للسيطرة على عدد من الحرائق بالمنطقتين

افاد الرائد وليد الخزامي المدير الجهوي للحماية المدنية بالنيابة ببنزرت ،بانه تم اليوم ،تفعيل المخطط الجهوي لتنظيم النجدة ولاسيما بمعتمديتي سجنان وماطر للسيطرة على عدد من الحرائق التي نشبت بالمنطقتين.





واوضح المصدر ذاته لمراسل وات ،ان مجموع الحرائق التي يجري العمل ميدانيا من قبل مصالح الحماية المدنية والغابات بمعاضدة على اخمادها ،نشبت بكل من المناطق الغابية والجبلية البسابيس ودوار البركة وجبل وادي بوراوي من عمادة ام مادن بمعتمدية سجنان ،وبمنطقتين بمعتمدية ماطر .واضاف المصدر ذاته ان خطة العمل الميداني للسيطرة على النيران تركزت في هذه المرحلة على تأمين سلامة المواطنين وممتلكاتهم ،علاوة على محاصرة النيران في مهدها والتقليص ما امكن من مساحات الغابة الشعراء وغابة اشجار الصنوبر والكالاتوس التي اتت المتضررة بالنيران والتي لم تحدد بعد مساحاتها .يشار الى ان والي بنزرت سمير عبد اللاوي كان فعل اعمال اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ونظيراتها المحلية بكامل مناطق الولاية من اجل العمل على السيطرة على النيران المشتعلة بمنطقتي سجنان وماطر ،كما تم بذات السياق السيطرة الكاملة على حريق جبل اولاد حسين من عمادة سجنان .