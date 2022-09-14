بلدية أريانة تقرر توظيف معاليم على استغلال الفضاءات التي هي على ملكها بغاية تنمية مداخيلها


Publié le Mercredi 14 Septembre 2022 - 16:52 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تم خلال انعقاد اجتماع الدورة العادية الثالثة لمجلس بلدية اريانة، السبت الفارط، الاتفاق على إقرار توظيف معاليم على استغلال الفضاءات التي هي على ملكها لغاية تنظيم تظاهرة ربحية أو بمقابل.


كما قررت، وفق بلاغ نشرته اليوم الأربعاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إقرار خطية خاصة من صنف ثان لمخالفة ايقاف السيارات على الرصيف والمساحات الخضراء، باستعمال كبالات ذات لون متميز.

وتم، وفق ذات المصدر، اقرار توظيف معلوم سنوي على استغلال الملك العمومي البلدي لتركيز مآوي انتظار للحافلات والمترو من طرف شركات النقل، إضافة إلى معلوم بعنوان الاشغال الوقتي للملك العمومي المحلي لتركيز المحولات الكهربائية والمحطات القاعدية للهاتف الجوال وغيرها من المنشآت، على أن يتم تطبيق هذا المعلوم على جميع الوضعيات السابقة بداية من سنة 2022.




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