أي مشهد سياسي وبرلماني في ظل مقاطعة بعض الأحزاب للانتخابات التشريعية المقبلة ؟

(تحرير وات - هندة الذهيبي) - مع اقتراب موعد الإنتخابات التشريعية المقبلة (ديسمبر 2022)، وحتى قبل الكشف عن القانون الإنتخابي الجديد، سارعت بعض الأحزاب السياسية إلى الإعلان عن مواقفها من هذه المحطّة الإنتخابية التي ستفرز برلمان ما بعد 25 جويلية 2021، هذا المسار الذي اتخذه رئيس الجمهورية وأقر بموجبه جملة من الإجراءات من بينها حلّ مجلس نوّاب الشعب، قبل انتهاء الفترة النيابية.





ولئن ساندت بعض الأحزاب، مسار 25 جويلية، منذ الإعلان عن أهدافه، فإنّ أحزابا أخرى اختلفت مع هذا التمشّي، سواء جزئيّا أو كلّيا واعتبرت أن كلّ الإجراءات المتخذة بعد هذا التاريخ، "غير دستورية" وأنه مسار خاطئ لا يمكن الاستمرار فيه، بالانتخابات أو من دونها، ممّا فسح المجال أمام طرح التساؤلات عن ملامح المشهد السياسي القادم ومدى مشاركة الأحزاب في الانتخابات التشريعية المقبلة وتركيبة البرلمان الجديد، في ظلّ إعلان عدد من الأحزاب، رغم تفاوت حجمها وثقلها في الساحة السياسية، عن مقاطعة هذه الانتخابات.فقد أعلنت جبهة الخلاص، وهي جبهة معارضة للرئيس قيس سعيّد، وتضمّ أحزاب حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة وحزب حركة أمل، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"وعدد من أعضاء البرلمان المنحل، خلال ندوة صحفية الأسبوع الماضي، عن مقاطعتها الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر المقبل، متّهمة سعيّد بالانفراد بصياغة القانون الانتخابي الذي لم يتم الإعلان عنه إلى غاية اليوم.وقال أحمد نجيب الشابي، رئيس الجبهة، بالمناسبة، إن من بين أسباب المقاطعة "انفراد رئيس الجمهورية بصياغة القانون الإنتخابي"، مشيرا إلى أن "قرار إجراء الانتخابات البرلمانية، جاء في سياق انقلابي على الشرعية الدستورية".وفي تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أعلن جزء من تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية والتي تضم التيار الديمقراطي وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري وحزب العمّال وحزب القطب الحداثي، عن مقاطعتها الإنتخابات التشريعية، "من حيث المبدأ"، إذ اعتبر أمين عام الحزب الجمهوري، عصام الشابي، أن حزبه "لن ينخرط في مسار خاطئ برمّته" ولن يشارك بالتالي في انتخابات تشريعية وصفها ب"الصّوريّة"، لا تتضمن، حسب رأيه "الحدّ الأدنى من مقوّمات الديمقراطية".بدوره أعلن الأمين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، في تصريح إعلامي بداية هذا الأسبوع، أن حزبه لن يشارك في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر، باعتباره "يرفض المسار برمته، نظرا لأنه مسار غير دستوري وخارج عن الشرعية".وفي سياق متّصل قال أمين عام حزب العمال، حمّة الهمامي إنّ الحزب "قاطع وسيقاطع كل مراحل خارطة الطريق التي وضعها رئيس الدولة ولن يشارك في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، إلى حين استكمال مسار الثورة واسقاط المنظومة بأكملها"، حسب تعبيره.أما خليل الزاوية، القيادي بحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، فقد أفاد في تصريح ل(وات) بأن تنسيقية الأحزاب الديمقراطية (المعارضة للرئيس قيد سعيّد)، ستعلن الأسبوع المقبل، موقفها الرسمي، من الاستحقاق الانتخابي المقبل، على ضوء ما ستتوصل إليه المشاورات الداخلية بين هذه الأحزاب وما سيُسفر عنه تنقيح القانون الانتخابي.ولئن عبّرت الأحزاب الرّافضة لمسار 25 جويلية 2021، عن مواقفها بوضوح من الإنتخابات التشريعية المقبلة، فإن أحزابا أخرى لم تحسم موقفها بعدُ، فقد ربطت رئيسة الحزب الدّستوري الحر، عبير موسي، مشاركة حزبها في الانتخابات، بما سيسفر عنه القانون الانتخابي الجديد، وقالت في هذا الصدد: "إذا صحّ ما يتمّ تداوله من أن التصرّف في المنظومة التشريعية سيكون على مقاس رئيس الجمهورية، فإن الدستوري الحرّ لن يعترف أصلا بالإنتخابات، وبالتالي لن يشارك فيها".كما أرجأت أحزاب أخرى، على غرار آفاق تونس ومشروع تونس، الإعلان عن موقفها من المشاركة في هذه الانتخابات من عدمها، إلى وقت لاحق، ممّا يثير بعض التساؤلات المشروعة حول تركيبة البرلمان المقبل ومدى حضور المعارضة صلبه.في المقابل أكدت الأحزاب الدّاعمة لمسار 25 جويلية، على مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة، على غرار أحزاب التيار الشعبي وحركة البعث وحركة الشعب والائتلاف من أجل تونس وحراك 25 جويلية، مشاركتها في الانتخابات البرلمانية القادمة،وفي هذا الخصوص، قال المؤرخ والجامعي السابق، عبد اللطيف الحناشي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء: "من المفروض أن تعني المشاركة في الانتخابات عموماً، التنافس للوصول إلى سدّة الحكم وبالتالي فإنه من المفروض كذلك ألاّ ترفض الأحزاب المشاركة في الانتخابات، نظرا إلى أنها الآلية الديمقراطية الوحيدة للتغيير".واعتبر الحنّاشي أنّ المواقف السياسية "تتغيّر باستمرار ومن الصّعب الآن استقراء ملامح المشهد البرلماني القادم، خاصّة وأن القانون الانتخابي لم يصدر بعدُ"، ملاحظا أنّ هذا القانون المزمع إصداره، خلال الأيام القادمة، قد يدفع الفاعلين في الحياة السياسية، إلى الانخراط في ائتلافات أو أحزاب أخرى لضمان المشاركة وبالتالي الحضور في البرلمان الجديد.وأضاف أنّ "ترذيل الحياة السياسية ومن ورائها الأحزاب، منذ المجلس التأسيسي في 2011 وتهميش دور الأحزاب وعدم الاعتراف بها، بوصفها مكوّنا أساسيا للديمقراطيّة، خاصّة بعد 25 جويلية 2021، ورفض التحاور معها، أحدث حالة من التشكيك في مصداقية كلّ من يشارك في الانتخابات".وأوضح أنّ وزن الأحزاب الداعمة لمسار 25 جويلية، "محدود إلى حدٍّ ما، كمّيا ونوعيّا"، بالنظر إلى كونها أحزاب ليس لها إشعاع على المستوى المحلّي ولا هي تحظى بعلاقات دولية تّذكر، مشيرا في المقابل إلى أنّ الأحزاب المقاطعة، إلى حدّ الآن، "تتمتع بنوع من القاعدة الشعبية والحضور الدولي". واعتبر في هذا السياق أنً إقبال المقترعين على الانتخابات التشريعية المقبلة، "لن يكون إجمالا، أفضل من الإقبال على الاستشارة الإلكترونية أو الاستفتاء، وهو ما سيزيد من تعقيد الأمور على مستوى التمثيلية في البرلمان".يُذكر أنّه تمّ في 25 جويلية 2022 إجراء الاستفتاء على دستور تونس الجديد الذي نال موافقة أكثر من 94 بالمائة من المشاركين في الإقتراع والذين بلغ عددهم، حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 2,8 مليون ناخب، أي بنسبة 30,5 بالمائة من إجمالي الناخبين الذين يناهز عددهم 9 ملايين.ويُنتظر أن يصدر في الأيام القليلة القادمة، قانون لتنظيم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وكذلك المجلس الوطني للجهات والأقاليم والذي أنشئ بموجب نص الدستور الجديد.وكانت الإنتخابات التشريعية لسنة 2019 أفرزت بالخصوص حصول حركة النهضة على 52 مقعدا، تلاها حزب "قلب تونس" ب38 مقعدا، ثم حزب التّيار الديمقراطي ب22 مقعدا، ف"ائتلاف الكرامة"، ب21 مقعدا إلى جانب الحزب الدستوري الحُر،ّ ب17 مقعدا وكذلك حركة الشعب ب15 مقعدا. وقد شهدت هذه المدة النيابية منذ بداياتها حالة من الاحتقان والتشنج وحتى العنف اللفظي والمادي تحت قبّة البرلمان، زادت من حدّتها تدهور الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية للبلاد، جرّاء الخيارات والسياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة منذ ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011.