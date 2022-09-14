بنزرت: تنفيذ اذن قضائي بالتحوز بعقار واقع ضمن مسار مشروع الجسر الثابت ببنزرت الجنوبية

في اطار ضمان السير الناجع للاشغال الفنية لمشروع جسر بنزرت الثابت وضمان عدم تعطيل الإنجاز ككل، تم اليوم الاربعاء، تنفيذ اذن قضائي بالتحوز بعقار واقع ضمن مسار المشروع بمنطقة بنزرت الجنوبية، وفق رئيسة دائرة الشؤون العقارية بمركز الولاية نهلة مومن.





وأوضحت مومن ان هذا الاجراء شمل إزالة 05 منازل، من بينها 04 منازل رفض أصحابها الخروج منها رغم خلاصهم في مستحقاتهم المتعلقة بما فوق الأرض وقيمتها حوالي 850 الف دينار، وذلك في انتظار البت نهائيا في مطلب التحيين المنشور لدى فرع المحكمة العقارية ببنزرت بشان ملكية الأرض، مع الإشارة الى انه تم تامين مبلغ الأرض في الخزينة العامة..وأشارت الى ان تنفيذ الاذن القضائي بالتحوز بالعقار بتاطير من قبل المصالح الأمنية، هو الوحيد من بين اكثر من 800 مستحق تم الاتفاق معهم بأسلوب رضائي ودون أي تعطيلات من أي طرف.وأضافت ان انفاذ هذا القرار تم عقب عديد الجلسات بمقر الولاية والمعتمدية وأيضا الزيارات الميدانية للسلط الجهوية والمركزية والمحلية وبقية المصالح المتداخلة من اجل إيجاد اتفاق مع أصحاب المنازل الأربعة وهم من اسرة موسعة واحدة، وامام تعذر التوصل الى حل علاوة على تعطل المقاولات المكلفة بالاشغال على إتمام ما عليها من تعهدات، تم اليوم الالتجاء للقوة العامة لتنفيذ الاذن القضائي بالتحوز بالعقار، مع تامين كامل محتويات المنازل الاربعة تحت اشراف عدل تنفيذ، بحسب تأكيد نفس المصدر.