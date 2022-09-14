قبل شهرين من انطلاق المونديال: اصابة حادة ليوسف المساكني على مستوى الركبة

تعرض اللاعب الدولي التونسي يوسف المساكني إلى إصابة على مستوى الركبة، ليلة أمس الثلاثاء، خلال مباراة لقاء فريقه العربي ضد نادي أم صلال في إطار الجولة السابعة من البطولة القطرية.





وأصيب يوسف المساكني في الدقيقة 67 اثر تدخل عنيف من الخلف من قبل أحد مدافعي فريق أم صلال، فرضت عليه مغادرة الميدان.وأثارت اصابة المساكني عديد المخاوف بعدما أثبتت الصور التلفزية أنها اصابة حادة، وأنّ هناك اشتباه بقطع في الرباط الصليبي.وتأتي اصابة يوسف المساكني، قبل نحو شهرين من انطلاق مونديال قطر 2022.وكان يوسف المساكني قد حرم من المشاركة في مونديال روسيا 2018 جراء تعرضه لاصابة خطيرة مع فريقه السابق نادي الدحيل رغم أنه كان أحد أبرز نجوم التصفيات حينها.ولم يصدر نادي العربي بعد بيانا حول طبيعة اصابة يوسف المساكني.يذكر أنّ مدرب المنتخب الوطني التونسي جلال القادري كان قد وجه الدعوة ليوسف المساكني للمشاركة في المباراتين الوديتين ضد البرازيل وجزر القمر، خلال اعلانه أمس عن قائمة اللاعبين الـ 29 المدعويين للتربص التحضيري استعدادا لكأس العالم.