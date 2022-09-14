مكتب المنظمة الدولية للهجرة بجرجيس: تسجيل 19 من الأطفال المهاجرين بالمدارس الابتدائية بولاية مدنين

تمكن مكتب المنظمة الدولية للهجرة بجرجيس من تسجيل 19 من الاطفال المهاجرين في المدارس الابتدائية بولاية مدنين (مدنين وجرجيس وجربة) الى جانب تمكينهم من اللوازم المدرسية بمناسبة العودة المدرسية 2022-2023، حسب بلاغ المنظمة





وأضافت المنظمة الدولية للهجرة أن هذه البادرة كانت نتاج حملات توعوية انتظمت يومي 7 و 8 سبتمبر الجاري للتحسيس بأهمية التعليم لفائدة العائلات المهاجرة بمدنين وجرجيس وجربةولفتت المنظمة الى أن هذه الحملات ركزت بالخصوص على إبراز أهمية التعليم في تنمية الطفل نفسيا وادماجه اجتماعيا وحق المهاجرين في التعليم، مشددة على الى ان تمكين الأطفال المهاجرين من الحصول على حقوقهم في التعليم أصبح ممكناً بفضلالتعاون الوثيق مع مديري المدارس الابتدائية العمومية بالجهة