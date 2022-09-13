منوبة: حريق يأتي على مصنع للأثاث بدوار هيشر، وتواصل مجهودات الحماية المدنية لإخماده

شب منذ الخامسة من عشية اليوم الثلاثاء، حريق بمصنع للأثاث بالمنطقة الصناعية قصر السعيد بدوار هيشر، أتى على جميع مكوناته وتجهيزاته، من خشب وأثاث، على مساحة تناهز الألف متر مربع، وفق تصريح المدير الجهوي للحماية المدنية بمنوبة، حسان الإينوبلي، لصحفية مكتب "وات" بمنوبة.





وقد تدخل أعوان الحماية المدنية بشاحنات الإطفاء وجميع التجهيزات الضرورية لإطفاء الحريق، في مجهود متواصل لإخماد النيران التي ساعدت على انتشار لهبها مواد سريعة الاشتعال، على غرار الخشب المرسكل، ومادة الاسفنج (الموس) المستعمل في صنع قاعات الجلوس، ومواد سائلة، مثل الدهن ومادة "اللصق" و"الديليون" السريعتي الالتهاب.وأشار الإينوبلي إلى أن تلك المواد قد تسببت في توسع رقعة الحريق، والذي تمت محاصرته من جميع الجهات، وذلك لحصره ومنع تسرب النيران إلى المصانع المحاذية والملاصقة لبعضها البعض، حيث تتواصل مجهودات الأعوان لإخماده نهائيا.هذا وقد حضرت وحدات الحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة بإشراف رئيس منطقة حرس طبربة بالنيابة، ومعتمد دوار هيشر لمتابعة عملية الاطفاء التي لا تزال متواصلة في انتظار القضاء على النيران نهائيا، وفتح بحث فني لتحديد أسباب الحريق.