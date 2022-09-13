الشركة الوطنية للسكك الحديدية تنبّه إلى خطورة أعمال السرقة والتخريب التّي تطال مواقعها


Publié le Mardi 13 Septembre 2022 - 19:17 قراءة: 0 د, 43 ث
      
نبّهت الشركة الوطنية للسكك الحديديّة التونسيّة إلى خطورة أعمال السرقة والتخريب، التّي تطال مواقعها وتأثيرها المباشر على سير القطارات بالإضافة إلى التكلفة المادّية الباهظة والخسائر المترتّبة عنها وطول آجال إصلاح هذه التجهيزات.


ويأتي تنبيه الشركة إثر تعرّض أحد مواقع التّجهيزات الكهربائيّة بمدخل محطّة الأرتال بتونس العاصمة، فجر، الثلاثاء، إلى النهب والتخريب حيث تمّ قطع 35 مترا من الأسلاك النحاسيّة الخاصة بالتشوير وسرقتها.
وتسبّب ذلك، وفق ما أوردته الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في تعطّل المحوّلات الآلية للسكك ممّا اضطرّ الشركة إلى تشغيلها يدويّا وهو ما أدى إلى اضطراب حركة سير القطارات القادمة إلى محطّة تونس والمنطلقة منها صباح، الثلاثاء.


وأفادت الشركة أنّها بصدد متابعة الموضوع مع السّلط اﻷمنية وإصلاح التجهيزات المسروقة وهي تدعو كلّ المواطنين إلى المحافظة على مختلف المعدّات والتجهيزات، التى تمثل ممتلكات عامة ومكسبا وطنيا وتحذّر من نتائج أعمال السّرقة والنّهب والتخريب وما قد يترتّب عنها من خطر ومن تعطيل لمصالح المواطنين.

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