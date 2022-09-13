عملية التسجيل عن بعد وإسناد المعرفات الوحيدة لتلاميذ المؤسسات التربوية الخاصة اجبارية وتتواصل من 13 الى 30 سبتمبر 2022


Publié le Mardi 13 Septembre 2022 - 17:58قراءة: 0 د, 49 ث
      
تنطلق اليوم الثلاثاء عملية التسجيل عن بعد وإسناد المعرفات الوحيدة لتلاميذ المؤسسات التربوية الخاصة للسنة الدراسية الحالية 2022 / 2023، لتتواصل إلى غاية 30 سبتمبر الجاري، حسب ما أعلنته وزارة التربية.


وأكدت الوزارة في بلاغ لها صادر اليوم الثلاثاء، أن عملية التسجيل عن بعد هي عملية إجبارية يترتب عنها إسناد المعرف الوحيد لكل تلميذ بالمؤسسات التربوية الخاصة.

وأوضحت أن عملية التسجيل عن بعد وإسناد المعرفات الوحيدة لتلاميذ المؤسسات التربوية الخاصة بالمرحلة الابتدائية والاعدادية والتعليم الثانوي تهم التلاميذ من السنة الثانية ابتدائي إلى الباكالوريا.


وللقيام بعملية التسجيل عن بعد وإسناد المعرفات الوحيدة لتلاميذ المؤسسات التربوية الخاصة يتعين اتباع المراحل التالية:

الولوج للموقع https://prive.education.tn
فتح حساب ولي
تسجيل التلميذ

وكان وزير التربية فتحي السلاوتي، صرح أمس الاثنين خلال ندوة صحفية عقدت حول الاستعدادات للعودة المدرسية الحالية، أن خدمة تسجيل التلاميذ عن بعد عبر المنصة التربوية الالكترونية تشمل هذه السنة أيضا تلاميذ المؤسسات التربوية الخاصة، حيث من المنتظر أن تحتوي هذه المنصة على المعرف الوحيد لكل تلاميذ تونس دون استثناء.



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