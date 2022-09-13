الائتلاف الدولي "معاهدة كل امرأة" يدعو تونس الى الانضمام الى "المعاهدة العالمية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات"

دعا الائتلاف الدولي من أجل "معاهدة كل امرأة "، تونس إلى الانضمام الى "المعاهدة العالمية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات" وتبنّي هذا المشروع والانخراط من خلال قنواتها الدبلوماسية في حشد الرأي العام لانضمام أكثر عدد ممكن من الدول في هذه المبادرة، وفق ما أعلنته عضو الائتلاف نجاة الزموري.





وأكدت الزموري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، ان الائتلاف الدولي من أجل "معاهدة كل امرأة" يضم ناشطات من حوالي 28 بلدا من العالم اجتمعن من أجل سنّ مشروع لاصدار اتفاقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، مشيرة الى أن مشروع الاتفاقية يكمن في أنها تمثل الاطار التشريعي الذي يوفر الحماية القانونية للنساء في كل العالم على أساس يدرج مختلف الخصوصيات.واعتبرت على هامش لقاء نظمه الاتئلاف حول اتفاقية القضاء على العنف ضد النساء، أن باقي الاتفاقيات بما فيها اتفاقية "سيداو" للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تشكو من عدة ثغرات، احداها محدودية الاعتمادات المرصودة للنساء ضحايا العنف، لافتة الى أن مشروع الاتفاقية الجديدة ينص على رفع الدعم المالي الموجه للضحايا.وتركّز المبادرة على التربية على مكافحة العنف وتنص على وجوب تركيز الخدمات الموجهة للمرأة المعنّفة، حسب ما ذكرته المتحدثة، مفيدة أن فحوى الاتفاقية ينصّ على ضرورة انخراط كافة الهياكل في مكافحة الظاهرة من خلال سن التشريعات الحمائية وزيادة التأهيل بتدريب الشرطة والقضاة والاطباء على الالتزام بدورهم الوظيفي في حماية الضحايا.وكشفت نجاة الزموري عضو الهيئة المديرة بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أن الائتلاف تقدّم الى وزارة الشؤون الخارجية التونسية خلال لقاء مع مسؤوليها من أجل حشد التأييد الدبلوماسي لمشروع "معاهدة كل امرأة "، موضّحة أن هذه الاتفاقية ستعزز في حال تمريرها الدور الطلائعي لترتيب المرأة ضمن أولويات القضايا.