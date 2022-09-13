جامعة التعليم الأساسي تعبر عن رفضها التعيين "الأحادي" من وزارة التربية لخريجي الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم


Publié le Mardi 13 Septembre 2022 - 15:08قراءة: 0 د, 33 ث
      
عبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي اليوم الثلاثاء، عن رفضها التعيين "الأحادي" من وزارة التربية لدفعة 2022 / 2023 من خريجي الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم، مستنكرة انتهاج الوزارة ما أسمتها "مقاربة فرض الأمر الواقع".


ودعت الجامعة في بيان لها، الوزارة إلى ضرورة مراجعة التعيينات باعتماد قواعد شفافة ومنصفة تراعي مختلف الأبعاد المرتبطة بالمسألة "البيداغوجية والإنسانية"، لافتة أن المقاربة التشاركية هي المنهج الأنسب في إدارة الشأن التربوي.

وقالت إن هذه التعيينات "لن تساهم في توفير شروط عودة موفقة أو سنة دراسية مستقرة بل ستكون عامل إرباك للعودة المدرسية وتوتير للسنة الدراسية"، حسب نص البيان.


ودعت الجامعة الهياكل القطاعية إلى التجند لمواجهة سياسات "الإقصاء والتهميش والتضييق على النقابات وضرب الحق النقابي"، وفق تقديرها.


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