وزارة الصحة : تسجيل 3 وفايات و339 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاسبوع من 5 إلى 11 سبتمبر 2022


Publié le Mardi 13 Septembre 2022 - 15:16قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 وفايات و339 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاسبوع الممتد من 5 إلى 11 سبتمبر 2022، مشيرة الى انه تم انجاز 8136 تحليلا.


وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها، أنه تم إيواء 9 مصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات والمصحات الخاصة مقابل تماثل 1198 مصابا للشفاء.

ولفتت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للوفايات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 29 ألفا و 243 وفاة فيما بلغ العدد الجملي للإصابات مليون و 145 ألفا و 163 إصابة.

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