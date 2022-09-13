وزارة الصحة : تسجيل 3 وفايات و339 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاسبوع من 5 إلى 11 سبتمبر 2022

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 وفايات و339 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاسبوع الممتد من 5 إلى 11 سبتمبر 2022، مشيرة الى انه تم انجاز 8136 تحليلا.







وأوضحت الوزارة ، في بلاغ لها، أنه تم إيواء 9 مصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات والمصحات الخاصة مقابل تماثل 1198 مصابا للشفاء.



ولفتت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للوفايات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 29 ألفا و 243 وفاة فيما بلغ العدد الجملي للإصابات مليون و 145 ألفا و 163 إصابة.



