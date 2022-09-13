سيدي بوزيد: تنظيم ملتقى إقليمي حواري لولايات الوسط والساحل حول مشاكل القطاع الفلاحي

نظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الثلاثاء بسيدي بوزيد، ملتقى إقليميا حواريا لولايات الوسط والساحل، لتدارس الإشكاليات المطروحة في عديد المنظومات الفلاحية على غرار اللحوم والألبان والزراعات الكبرى والأعلاف والخضر والغلال ووسائل ومستلزمات الإنتاج ومسالك التوزيع، وإيجاد حلول عملية لتجاوزها والحد من تفاقمها.





وبين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيدي بوزيد علي براهمي في تصريح ل"وات"، أن هذه الملتقيات تنتظم في اطار نشاط الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحادات الجهوية، لايجاد حلول لتجاوز أزمة القطاع الفلاحي.وذكر أن أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع، نقص قطيع الأبقار الى حدود 30 بالمائة في ولاية سيدي بوزيد، وهو ما يؤثر على الحليب والألبان وانهيار قطاع الدواجن والارتباك على مستوى منظومة الانتاج، يمكن تجاوزه باعداد استراتجية حقيقية لقطاع الفلاحة بمراجعة منظومة الدعم ومنظومة الاعلاف ومراجعة سعر الكلفة وتحديد هوامش الربح.وأفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نجيب الفطناسي "وات"، أن الندوات الاقليمية التي تمت برمجتها للنظر في مشاكل القطاعي الفلاحي، نتيجة الظروف المناخية والاقتصادية والاجتماعية، تعتبر فرصة للاطلاع على مشاكل القطاع من الفلاحين واقتراح الحلول الممكنة، وأكد على أهمية القطاع الفلاحي في تأمين الامن الغذائي لكل التونسيين في ظل الظروف التي يعيشها العالم.ويضم الملتقى وفودا من اتحادات الفلاحة من ولايات سيدي بوزيد والقيروان والقصرين وصفاقس والمهدية والمنستير وسوسة.