لاعب فريق اواسط اولمبيك ليون الفرنسي شيم الجبالي يختار اللعب لتونس


Publié le Mardi 13 Septembre 2022 - 10:39 قراءة: 0 د, 22 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان الشاب شيم الجبالي لاعب فريق ليون الفرنسي وقائد فريق الأواسط ، اختار اللعب لتونس واُمضىي الوثائق الضرورية لتعزيز المنتخبات الوطنية التونسية لكرة القدم .
ويذكر ان شيم الجبالي حامل لجنسية فرنسية وهو من أب تونسي وأم جزائرية مولود في 7 فيفري 2004 .


وكان الجبالي ( 18 سنة) امضى في جوان الماضي عقد احتراف مع اولمبيك ليون الفرنسي لمدة ثلاث سنوات .ويشغل خطة لاعب وسط هجومي .

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