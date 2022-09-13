لاعب فريق اواسط اولمبيك ليون الفرنسي شيم الجبالي يختار اللعب لتونس

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان الشاب شيم الجبالي لاعب فريق ليون الفرنسي وقائد فريق الأواسط ، اختار اللعب لتونس واُمضىي الوثائق الضرورية لتعزيز المنتخبات الوطنية التونسية لكرة القدم .

ويذكر ان شيم الجبالي حامل لجنسية فرنسية وهو من أب تونسي وأم جزائرية مولود في 7 فيفري 2004 .







وكان الجبالي ( 18 سنة) امضى في جوان الماضي عقد احتراف مع اولمبيك ليون الفرنسي لمدة ثلاث سنوات .ويشغل خطة لاعب وسط هجومي .



