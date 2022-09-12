سليانة: حجز حوالي 575 لترا من الزيت المهرب وعدد هام من حافظات الأقلام المهربة وبدلات رياضية ومبلغ مالي من العملة الليبة

قام أعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسليانة، مساء اليوم الإثنين، بحجز حوالي 575 لترا من الزيت النباتي (صنع جزائري)، أي 115 وعاء سعة الواحد 5 لتر، إثر مداهمة منزل بحي الطيب المهيري بمدينة سليانة بعد توفر معلومات مفادها تحوز شخص ثلاثيني على كمية من المواد الغذائية المهربة، وذلك بعد إستشارة النيابة العمومية، وفق ما ذكره مصدر أمني.







وأضاف المصدر في تصريح ل"وات"، أن الفرقة المذكورة عثرت أمام المنزل المذكور على شخصين أجنبيين (أصيلي الجزائر) وبحوزتهما مبلغ مالي من العملة الأجنبية الليبية والعملة التونسية مجهولة المصدر وكمية هامة من حافظات الأقلام المهربة والبدلات الرياضية الرجالية داخل سيارتهما التي تحمل لوحة منجمية أجنبية.



وأشار المصدر الأمني إلى أن المظنون فيهم في العقد الثالث من العمر، وتم إبقاؤهم في حالة سراح وإحالة المحاضر على المكتب الجهوي للديوانة، علما بأنه تم حجز السيارتين الخفيفتين (لوحة منجمية تونسية والأخرى أجنبية).



