حركة 'عازمون': إلقاء المسؤولية على الحكومات السابقة وشبكات الاحتكار والتهريب والفساد هي محاولة للهروب من المسؤولية

اعتبرت ّ حركة عازمون في بيان لها اليوم الاثنين إن نقص المواد الأساسية والتهاب أسعارها هو نتيجة مباشرة لتواصل الازمة المالية التي منعت الدولة التونسية من التزود من الاسواق العالمية ،وذلك إضافة إلى الأسباب الهيكلية المزمنة.قائلة "إن عجز الحكومة وغياب سياسات حكم واضحة ومواصلة تغييب الكفاءات في مجابهة هذه الآفات ، مسّ التونسيين في قوتهم وفي مستلزمات عودة بناتهم وابنائهم إلى المدارس، في ظل اللامبالاة التامة من السلطة بمختلف مستوياتها وفق ما ورد في تص البيان .

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واشارت الى إن موجة الهجرة غير النظامية عرفت تطورا خطيرا في الآونة الأخيرة، لتشمل مختلف الفئات الإجتماعية، معبرة عن تعاطفها مع عائلات ضحايا "قوارب الموت" ، ومحملة السلطة الحالية المسؤولية كاملة على أرواح مئات المفقودين، مستنكرة ما اسمته باللامبالاة التامة التي تميّز تعاملها مع هذه الكوراث اليومية.

وفي هذا الصدد دعت "عازمون" رئاسة الجمهورية والحكومة إلى تشكيل خلية أزمة للاحاطة بعائلات الضحايا ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر ومحاسبة كل المتورطين فيها.

وبينت حركة عازمون أن الوضعية الحالية للبلاد هي نتاج لتراكم سياسات فاشلة منذ سنوات، معتبرة في الوقت ذاتنه "ان إلقاء كل المسؤولية على الحكومات السابقة وعلى شبكات الاحتكار والتهريب والفساد إنما هي محاولة من منظومة الحكم الحالية للهروب من تحمّل المسؤولية" .







واشارت الى إن موجة الهجرة غير النظامية عرفت تطورا خطيرا في الآونة الأخيرة، لتشمل مختلف الفئات الإجتماعية، معبرة عن تعاطفها مع عائلات ضحايا "قوارب الموت" ، ومحملة السلطة الحالية المسؤولية كاملة على أرواح مئات المفقودين، مستنكرة ما اسمته باللامبالاة التامة التي تميّز تعاملها مع هذه الكوراث اليومية.وفي هذا الصدد دعت "عازمون" رئاسة الجمهورية والحكومة إلى تشكيل خلية أزمة للاحاطة بعائلات الضحايا ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر ومحاسبة كل المتورطين فيها.وبينت حركة عازمون أن الوضعية الحالية للبلاد هي نتاج لتراكم سياسات فاشلة منذ سنوات، معتبرة في الوقت ذاتنه "ان إلقاء كل المسؤولية على الحكومات السابقة وعلى شبكات الاحتكار والتهريب والفساد إنما هي محاولة من منظومة الحكم الحالية للهروب من تحمّل المسؤولية" .