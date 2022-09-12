المنستير: وزارة الصحة تدعم الجهة الصحية ب16 ثلاجة مطابقة للموصفات العالمية لحفظ اللقاح

تسلمت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير، نهاية الأسبوع الماضي، من وزارة الصحة 16 ثلاجة مطابقة للمواصفات العالمية لحفظ اللقاح، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتلقيح، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة هشام بلحاج يوسف "وات".







وستسمح هذه الثلاجات بتجديد أسطول حفظ اللقاح بالجهة، وستكون عملية توزيع الثلاجات على جميع الدوائر الصحية بالجهة والبالغ عددها 12 دائرة صحية تنطلق في غضون الأسبوع الجاري، مع تخصيص ثلاجتين إلى الدوائر الصحية الكبرى بالجهة على غرار المنستير والمكنين وقصر هلال.



ووفق آخر حصيلة أعلنت عنها الإدارة الجهوية للصحة فقد بلغ مجموع الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس "كورونا" في إطار الحملة لوطنية للتلقيح ضدّ "كوفيد19" إلى غاية 5 سبتمبر الجاري، 367 ألفا و844 شخصا أي 60 في المائة من مجموع سكان الجهة، و239 ألفا و057 شخص الجرعة الثانية من التلقيح أي 39 فاصل 45 في المائة من سكان ولاية المنستير، والجرعة الرابعة 2988 شخصا أي صفر فاصل 49 في المائة من جملة سكان الجهة.



