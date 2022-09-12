86 مليون دينار قيمة صادرات الصناعات التقليدية إلى موفى أوت 2022

بلغت قيمة صادرات قطاع الصناعات التقليدية 86 مليون دينار، إلى موفى أوت 2022، أي بتحسن بنسبة 49،5 بالمائة مقارنة بسنة 2021، بحسب ما كشف عنه وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، الإثنين، خلال ندوة صحفية.

وتوقع بلحسين أن تصل قيمة صادرات القطاع لكامل سنة 2022 مستوى 95 مليون دينار.





وتمّ تسجيل 29 رحلة بحرية، خلال الفترة ذاتها، مكنت من توافد 28،050 سائح على متنها. وذكر وزير السياحة أن 14 رحلة بحريّة أخرى مبرمجة نحو الوجهة التونسية إلى موفى ديسمبر 2022 مما يرفع من عدد هذا النوع من الرحلات إلى 43 رحلة لكامل سنة 2022.







