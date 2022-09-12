عدد الليالي المقضاة بمختلف الوحدات الفندقية تزيد بنسبة 148،2 بالمائة إلى موفى أوت 2022

Hasdrubal Hammamet

Publié le Lundi 12 Septembre 2022 - 19:40 قراءة: 0 د, 11 ث
      
زاد عدد الليالي المقضاة بمختلف الوحدات الفندقية بنسبة 148،2 بالمائة، إلى موفى أوت 2022، مقارنة بسنة 2021 لتبلغ مستوى 12729652 ليلة لكن بقي هذا العدد أدنى ممّا تمّ تسجيله خلال سنة 2019 بنسبة 39،4 بالمائة.


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