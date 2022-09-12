القصرين: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف يعمل بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية


Publié le Lundi 12 Septembre 2022 - 17:23 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، الجمعة المنقضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق موظف يعمل بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين من أجل مسك وإستعمال مدلس وإفتعال أختام تم إستعمالها في وثائق رسمية والإبقاء على 4 أشخاص أخرين في حالة سراح، وفق ما ذكره الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين ومساعد وكيل الجمهورية رياض النويوي في تصريح إعلامي اليوم الاثنين.


وكانت النيابة العمومية بالجهة قد أذنت الأسبوع المنقضي بفتح بحث لدى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقصرين في شبهات فساد بالادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية.

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