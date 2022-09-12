الكاف: توزيع 80 طنا من السكر على تجار الشمال الغربي

قام مركز الخزن والتوزيع لفرع الديوان التونسي للتجارة بالكاف خلال يومي السبت الماضي واليوم الاثنين بتوزيع 80 طنا من السكر على تجار ولايات الشمال الغربي الذي يتعاملون مع هذا الفرع وفق ما أفاد به رئيس مصلحة الخزن والتوزيع بالفرع نبيل القاسمي مراسل وات بالجهة

وقال القاسمي ان الكميات التي وصلت إلى الفرع انطلاقا من القطر الجزائري الشقيق يجري التصرف فيها وبيعها لتجار الجملة وبعض تجار التفصيل ،مبينا أن العملية شملت إلى حد الآن 95 من تجار الجملة المتعاملين مع الفرع .







وكان المصدر ذاته أوضح في وقت سابق أنه سيتم توريد 20 الف طن من السكر من الجزائر عبر المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف وذلك في إطار صفقة أولى أبرمتها السلطات التونسية مع الجزائر قصد تزويد السوق الوطنية بمادة السكر في انتظار وصول الصفقة الثانية من نفس البلد خلال شهر أكتوبر القادم وهي تتمثل في استيراد 30 الف طن أخرى من هذه المادة الإستهلاكية الحيوية على حد تعبيره





