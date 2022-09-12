رئيس الدولة يلتقي سفير كندا بتونس بمناسبة انتهاء مهامه

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، باتريس كوزينو سفير كندا بتونس، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.





وأشاد رئيس الدولة، بمستوى علاقات التعاون الوثيق القائمة بين تونس وكندا في مجالات متنوّعة، مشيرا إلى ما يتوفّر للبلدين من فرص واعدة لمزيد تطوير هذه الروابط وتنويعها، لا سيّما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وغيرها من القطاعات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.وأبرز أهمية مواصلة التنسيق بخصوص المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدّمتها قمة الفرنكوفونية التي ستحتضنها جزيرة جربة (ولاية مدنين) يومي 19 و20 نوفمبر 2022.كما كان اللقاء مناسبة، توجّه خلالها رئيس الدولة بخالص التعازي للحكومة والشعب الكنديين، على إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة وكندا ورئيسة رابطة الكومنولث.من جانبه، أشاد السفير الكندي بعراقة علاقات الصداقة بين تونس وكندا مؤكّدا رغبة بلاده في مزيد تعميقها.