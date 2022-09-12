بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: تاجيل مباراتي الترجي الرياضي والنادي الافريقي


Publié le Lundi 12 Septembre 2022 - 18:43 قراءة: 0 د, 18 ث
      
قررت الجامعة التونسية لكرة اليد اليوم الاثنين تاجيل مباراتي الترجي الرياضي ومكارم المهدية المقررة يوم الاربعاء القادم بقاعة المهدية وكذلك النادي الافريقي وسبورتينغ المكنين المقررة في ذات التاريخ بالمكنين.
ويعود تأجيل هاتين المباراتين الى التزامات الترجي الرياضي والنادي الافريقي بمناسبة مشاركتهما في البطولة العربية للاندية المؤهلة لبطولة العالم "سوبر غلوب" والمقرر اجراؤها بتونس من 17 الى 27 سبتمبر الجاري.




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