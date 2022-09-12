وزير التربية: "الأخطاء الفظيعة الواردة في كتاب اللغة الفرنسية للسنة الثالثة ابتدائي ناجمة عن غياب إطار مرجعي لمسار انجاز الكتب المدرسية"


Publié le Lundi 12 Septembre 2022 - 15:52 قراءة: 0 د, 52 ث
      
قال وزير التربية فتحي السلاوتي، اليوم الاثنين، إن "الأخطاء الفظيعة الواردة في كتاب اللغة الفرنسية لمستوى السنة الثالثة ابتدائي ناجمة عن غياب إطار مرجعي لمسار انجاز الكتب المدرسية ككل".


وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر وزارة التربية حول الاستعدادات للعودة المدرسية، أن غياب إطار مرجعي لمسار انجاز الكتب المدرسية يحول دون تحديد المسؤوليات ضمن كل مرحلة من هذه العملية، مؤكدا ان الوزارة ستعمل على تدارك هذا الأمر وإيجاد الآليات الكفيلة لتجاوز هذا العائق من أجل ضبط مسؤولية كل الأطراف المساهمة في كل مرحلة من مراحل انجاز الكتب المدرسية.

وأفاد أنه تم إصلاح جميع الأخطاء الواردة في كتاب اللغة الفرنسية لمستوى السنة الثالثة ابتدائي، في نسخة رقمية لإرسالها الى كل المؤسسات التربوية، مضيفا انه سيتم توزيع وثيقة تصويب أخطاء لهذا الكتاب على كل المعلمين والتلاميذ المعنيين.


وذكر الوزير بأنه تم إحداث لجنة تحقيق على مستوى وزارة التربية ولجنة رقابية ثانية على مستوى المركز الوطني البيداغوجي تحت إشراف رئاسة الحكومة للتحقيق في هذه الحادثة، معلنا انه سيتم عرض نتائج التقريرين حال صدورها والكشف عن القرارات التي سوف تتخذها وزارة التربية في هذا الشأن.

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