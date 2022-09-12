القصرين: التخلي نهائيا عن مشروع نقلة مصانع الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق (مدير عام الصناعات المعملية)

أكد مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة، فتحي السهلاوي لدى زيارته اليوم الإثنين مقر الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين رفقة وفد من الوزارة، أنه تم التخلي نهائيا عن مشروع نقلة مصانع الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق من موقعها الحالي الكائن وسط مدينة القصرين إلى المنطقة الصناعية طريق تالة - القصرين .





وأوضح السهلاوي في تصريح إعلامي أن ملف مشروع نقلة مصنع الحلفاء تم عرضه بتاريخ 25 أفريل 2022 على المجلس الوزاري وقد تم رفض قرار النقلة نظرا للارتفاع الكبير جدا لتكلفتها والتي قال إنها تقدر ب400 مليون دينار إلى جانب ارتفاع كلفة التطهير المالي المقدرة ب508 مليون دينار .وبين في سياق متصل أن الهدف الأساسي من نقلة مصانع الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق هو التخلص من التلوث وهو ممكن في المقر الحالي للشركة في صورة تم التخلي كليا عن مادة الكلور وتعويضها بمواد أخرى غير ملوثة للبيئة عوضا عن نقلة المصنع.ومن جهتها ذكرت مديرة ديوان وزير الصناعة أحلام الباجي، أن الوفد الذي أدى اليوم زيارة إلى مقر الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين قدم لمتابعة أشغال صيانة المرجل الحراري، وأعربت عن أملها في عودة المصنع الى سالف نشاطه حتى يتسنى للوزارة اتخاذ الإجراءات المستوجبة لدعمه وضمان ديمومته.وأكدت الباجي أن وزارة الصناعة تتابع عن كثب كل ما يتعلق بمصنع الحلفاء وقالت إن دعمه مرتبط بإصلاح المرجل الحراري وبعودة المصنع الى سالف نشاطه، علما وأن مصنع عجين الحلفاء والورق متوقّف عن العمل والإنتاج منذ سنتين ونصف، وذلك بسبب اقتناء مرجل حراري جديد سنة 2019 من طرف إحدى الشركات التركية بكلفة جملية قدرها 6.5 مليون دينار، تبين بعد تركيبه أنه غير مطابق للمواصفات المطلوبة وقد تم فتح تحقيق في الغرض ولم يتم إلى اليوم الحسم في هذه القضية .ومن جانبه أبرز الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لعجين الحلفاء و الورق بالقصرين مجاهد بوغدريري أن مصنع الحلفاء يعد في مقدمة المؤسسات التي تم عرضها على المجالس الوزارية ويبقى الهدف الأساسي من زيارة عدد من إطارات وزارة الصناعة اليوم للمصنع هو الإشراف على الأشغال النهائية لإستئناف نشاط المصنع وصيانة المرجل الحراري، مؤكدا أن الحاجيات الضرورية لضمان ديمومة المؤسسة هي حاجيات تم تحديدها سابقا كما تم تحديد الميزانية اللازمة لها بالدقة المطلوبة.واكد بوغدريري الحرص الكبير من أعلى مستوى في الدولة، وفق تعبيره، على ضمان ديمومة مصنع عجين الحلفاء والورق نظرا لدوره المحوري الجهوي والوطني ، مشيرا إلى أن برنامج إعادة هيكلة المصنع الذي تشرف عليه وزارة الصناعة بالتنسيق مع إدارة الشركة والشريك الاجتماعي، هو برنامج يطمح إلى تنويع وتطوير منتوجات الشركة .ولفت بالمناسبة الى أن العالم اليوم يتجه نحو الرقمية ويمكن التخلي عن الكتاب والكراس لذلك يجب تنويع وتطوير منتوجات الشركة لمواكبة العصر.