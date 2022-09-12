اجمالي عطل المرض في صفوف المدرسين يناهز 4 آلاف في السنة ووزارة التربية ستعتمد منظومة جديدة لحوكمة التصرف في الاطار البشري

أفاد وزير التربية فتحي السلاوتي، اليوم الاثنين، أن وزارة التربية تتجه الى اعتماد حوكمة جديدة للإطار البشري العامل بالمؤسسات التربوية، وذلك عبر وضع منظومة تتيح حوكمة التصرف في عطل المرض، ومزيد حوكمة عملية التكليف بعمل اداري بالنسبة للمدرسين من أجل توجيه عدد هام منهم للتدريس.





وكشف الوزير، في ندوة صحفية حول الاستعدادات للعودة المدرسية، أن عدد عطل المرض في صفوف المدرسين يناهز 4 آلاف عطلة مرض في السنة وعدد المدرسين المكلفين حاليا بعمل إداري يبلغ 1200 مدرس.وأشار الوزير الى أن عدد المدرسين يبلغ هذه السنة 154309 مدرس وقد سجل تقلصا بنسبة 0,8 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، مبينا أن هذا التراجع لن يسبب أي اشكال بفضل اعتماد الوزارة لتصرف أفضل في حوكمة الموارد البشرية.كما سجل عدد التلاميذ بالنسبة لهذه السنة تطورا بنسبة 1,5 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، أي بزيادة 35 ألف تلميذ اضافي، وفق السلاوتي، ليصل اجمالي التلاميذ الى 2 مليون 299 ألفا 367 تلميذا ستستقبلهم المؤسسات التربوية بمختلف مستوياتها (ابتدائي، أساسي، ثانوي)، مع العودة المدرسية يوم 15 سبتمبر 2022.