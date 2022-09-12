مذكرة تفاهم بين الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم السياحة البديلة في تونس

وقعت كل من الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم الاثنين بالعاصمة مذكرة تفاهم لتدعيم السياحة البديلة في تونس.





تونس 12 سبتمبر 2022(وات) وقعت كل من الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم الاثنين بالعاصمة مذكرة تفاهم لتدعيم السياحة البديلة في تونس.وأكد رئيس الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار احمد بن الطيب خلال توقيعه لمدكرة التفاهم مع الممثلة عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن توقيع هده المذكرة يأتي ضمن جهود الجامعة في دعم السياحة البديلة التي تسهم في استقطاب مزيد من السياح الدوليين للاستمتاع بميزات للسياحة الايكلوجية صديقة البيئة والتي تتمتع بها العديد من المناطق التونسية و للنهوض بهدا القطاع الحيوي والهام وتعزيز دوره باعتباره رافدا مهمها من روافد الاقتصاد الوطني.وأضاف أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعمل على تدعيم السياحة البديلة في تونس ودلك عبر المرافقة و التكوين في مجال السياحة البديلة او عبر رصد التمويلات مضيفا أن قطاع السياحة البديلة قطاع واعد يحتاج إلى إرساء شراكات أخرى لتدليل الصعوبات و التشجيع على الاستثمار فيه.واشار احمد بن الطيب الى اهمية تطوير اليات التمويل الخاصة بقطاع السياحة البديلة التي شهدت عدة صعوبات وخاصة خلال فترة الكوفيد 19 .وأعربت ليلى كولنان ممثلة عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ,من جهتها, ان الوكالة تدعم جهود الجامعة التونسية لوكالات الأسفار في تطوير قطاع السياحة البديلة التي تعد وفق تعبيرها دافعا هاما للتنمية المستدامة و تراعي البيئة فضلا عن ان لها مستقبل واعد .