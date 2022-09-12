المدرب التونسي يامن الزلفاني مدربا جديدا للعربي الكويتي

أعلن العربي الكويتي تعيين المدرب التونسي يامن الزلفاني مدربا أولا للفريق، خلفا للمقدوني يوغسلاف ترينتشوفيسكي.

وأورد العربي الكويتي على صفحته الرسمية اليوم الاثنين "‏النادي العربي يستغني عن خدمات المدرب ترينتشوفيسكي ويُكلّف يامن الزلفاني بتدريب الفريق الأول مؤقتا".





يذكر أنّ المدرب يامن الزلفاني كان يشغل خطة مدرب مساعد و مستشار فني للنادي العربي.

والتحق يامن الزلفاني خلال هذه الصائفة بالاطار الفني للعربي الكويتي قادما من مستقبل سليمان.

ويحمل يامن الزلفاني، صاحب الـ 43 عاما، في رصيده عديد التجارب التدربيبة، في تونس وخارجها، حيث أشرف على المقاليد الفنية لفرق مستقبل سليمان، والمريخ السوداني ، ونادي ظفار العماني ، وشبيبة القبائل الجزائري، ونادي الكوكب السعودي.



