كأس الكونفدرالية الإفريقية - نتائج مباريات ذهاب الدور التمهيدي


Publié le Lundi 12 Septembre 2022 - 10:48 قراءة: 1 د, 8 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم التي جرت أيام الجمعة والسبت والأحد:


الجمعة 9 سبتمبر 2022:
فاسيل كينيما (إثيوبيا) - بوماموري (بوروندي) 3-0
بوفلز دو بورغو (البنين) - كالون (سيراليون) 0-1

نادي ميلو (غينيا) - آسكو دي كارا (الطوغو) 2-1
سان-ميشال يونايتد (السيشال) - انتر ليتورال أكاديمي (غينيا الاستوائية) تأجلت

السبت 10 سبتمبر 2022:
أف سي بول (أوغندا) - نادي فيوتشير (مصر) 0-0
نادي باميندا (الكاميرون) - نادي إلغيكو بليس (مدغشقر) 1-1
نادي سانتي دابيشي (التشاد) - فيروفياريو دي بيرا (موزمبيق) 1-2
تيليكوم جيبوتي (جيبوتي) - نادي كيغالي (رواندا) 0-0
أنغلوغولد أشانتي غولدن بويز (غينيا) - نواكشط كينغس (موريتانيا) 2-0

الأحد 11 سبتمبر 2022:
نادي الهلال (جنوب السودان) - نادي كيبانغا (زنجبار) 1-1
مبابان هايلاندرز (ايسواتيني) - نادي روايال (جنوب افريقيا) 0-0
كوارا يونايتد (نيجيريا) - نادي الجمارك (النيجر) 3-0
نادي ليسكر (ليبيريا) - نادي غاغنوا (كوت ديفوار) 0-0
الهلال (السودان) - غيتا غولد (تانزانيا) 1-0
نادي الجمارك (بوركينا فاسو) - نادي ريال دي باماكو (مالي) يوم الاثنين
نادي الأخضر (ليبيا) - أهلي الخرطوم (السودان) 3-0
الجيش الملكي (المغرب) - نادي ريمو ستارز (نيجيريا) 1-1

ملاحظة:
- تأهل نادي سان إيلوا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) للدور القادم عقب انسحاب نادي سيكيريتي سيستامس (بوتسوانا)
- إعفاء الأندية الجزائرية شبيبة الساورة واتحاد الجزائر من الدور التمهيدي الأول
- إجراء مقابلات العودة في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 سبتمبر 2022


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