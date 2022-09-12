كأس الكونفدرالية الإفريقية - نتائج مباريات ذهاب الدور التمهيدي

في ما يلي نتائج مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم التي جرت أيام الجمعة والسبت والأحد:







الجمعة 9 سبتمبر 2022:

فاسيل كينيما (إثيوبيا) - بوماموري (بوروندي) 3-0

بوفلز دو بورغو (البنين) - كالون (سيراليون) 0-1



نادي ميلو (غينيا) - آسكو دي كارا (الطوغو) 2-1

سان-ميشال يونايتد (السيشال) - انتر ليتورال أكاديمي (غينيا الاستوائية) تأجلت



السبت 10 سبتمبر 2022:

أف سي بول (أوغندا) - نادي فيوتشير (مصر) 0-0

نادي باميندا (الكاميرون) - نادي إلغيكو بليس (مدغشقر) 1-1

نادي سانتي دابيشي (التشاد) - فيروفياريو دي بيرا (موزمبيق) 1-2

تيليكوم جيبوتي (جيبوتي) - نادي كيغالي (رواندا) 0-0

أنغلوغولد أشانتي غولدن بويز (غينيا) - نواكشط كينغس (موريتانيا) 2-0



الأحد 11 سبتمبر 2022:

نادي الهلال (جنوب السودان) - نادي كيبانغا (زنجبار) 1-1

مبابان هايلاندرز (ايسواتيني) - نادي روايال (جنوب افريقيا) 0-0

كوارا يونايتد (نيجيريا) - نادي الجمارك (النيجر) 3-0

نادي ليسكر (ليبيريا) - نادي غاغنوا (كوت ديفوار) 0-0

الهلال (السودان) - غيتا غولد (تانزانيا) 1-0

نادي الجمارك (بوركينا فاسو) - نادي ريال دي باماكو (مالي) يوم الاثنين

نادي الأخضر (ليبيا) - أهلي الخرطوم (السودان) 3-0

الجيش الملكي (المغرب) - نادي ريمو ستارز (نيجيريا) 1-1



ملاحظة:

- تأهل نادي سان إيلوا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) للدور القادم عقب انسحاب نادي سيكيريتي سيستامس (بوتسوانا)

- إعفاء الأندية الجزائرية شبيبة الساورة واتحاد الجزائر من الدور التمهيدي الأول

- إجراء مقابلات العودة في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 سبتمبر 2022





الجمعة 9 سبتمبر 2022:فاسيل كينيما (إثيوبيا) - بوماموري (بوروندي) 3-0بوفلز دو بورغو (البنين) - كالون (سيراليون) 0-1نادي ميلو (غينيا) - آسكو دي كارا (الطوغو) 2-1سان-ميشال يونايتد (السيشال) - انتر ليتورال أكاديمي (غينيا الاستوائية) تأجلتأف سي بول (أوغندا) - نادي فيوتشير (مصر) 0-0نادي باميندا (الكاميرون) - نادي إلغيكو بليس (مدغشقر) 1-1نادي سانتي دابيشي (التشاد) - فيروفياريو دي بيرا (موزمبيق) 1-2تيليكوم جيبوتي (جيبوتي) - نادي كيغالي (رواندا) 0-0أنغلوغولد أشانتي غولدن بويز (غينيا) - نواكشط كينغس (موريتانيا) 2-0نادي الهلال (جنوب السودان) - نادي كيبانغا (زنجبار) 1-1مبابان هايلاندرز (ايسواتيني) - نادي روايال (جنوب افريقيا) 0-0كوارا يونايتد (نيجيريا) - نادي الجمارك (النيجر) 3-0نادي ليسكر (ليبيريا) - نادي غاغنوا (كوت ديفوار) 0-0الهلال (السودان) - غيتا غولد (تانزانيا) 1-0نادي الجمارك (بوركينا فاسو) - نادي ريال دي باماكو (مالي) يوم الاثنيننادي الأخضر (ليبيا) - أهلي الخرطوم (السودان) 3-0الجيش الملكي (المغرب) - نادي ريمو ستارز (نيجيريا) 1-1ملاحظة:- تأهل نادي سان إيلوا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) للدور القادم عقب انسحاب نادي سيكيريتي سيستامس (بوتسوانا)- إعفاء الأندية الجزائرية شبيبة الساورة واتحاد الجزائر من الدور التمهيدي الأول- إجراء مقابلات العودة في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 سبتمبر 2022