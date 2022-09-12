برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يطلق،يومي 12 و 13 سبتمبر الجاري، حملة توعوية بتونس وليبيا حول حقوق المرأة في الأرض

أطلق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس، على امتداد اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، حملة توعوية بعنوان " المرأة وحقوقها في الأرض " متزامنة في تونس وليبيا من أجل نشر التوعية وإطلاق سبل الحوار على جميع المستويات حول حق المرأة في امتلاك الأراضي

وتهدف الحملة، حسب بلاغ صحفي تحصلت (وات) على نسخة منه، إلى نشر وتعزيز الرسائل الرئيسية حول المزايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لحق المرأة في السكن والأرض والملكية، والتحديات التي تواجهها عند المطالبة المشروعة بهذه الحقوق وتسليط الضوء على أهمية حماية هذه الحقوق.





.كما ترمي الحملة الى تحسين حقوق المرأة في السكن والأرض والممتلكات على اعتباره حافزًا رئيسيًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات.

وتتنزل الحملة في إطار حملة الأمم المتحدة وشركائها في حملة " الوقوف لأرضها" لضمان مستقبل أفضل للجميع، وتعد جزءا من سياسة الإدماج الحضري للبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ولاسيما النساء والشباب وكبار السن والمشردين والمهاجرين، الذين يمثلون عوامل حقيقية للتغير والتماسك داخل المجتمعات.

وترى المنظمة أن حماية حقوق المرأة في السكن والأرض والممتلكات تساهم في إعمال مجموعة واسعة من حقوق الانسان والتمتع بها مثل الحق مستوى معيشي لائق والسكن اللائق والصحة والعمل والتعليم.



وكان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والشبكة العالمية لوسائل استغلال الأراضي قد أطلاقا في فيفري 2021 حملة إقليمية حول المرأة والأرض استهدفت مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في المنطقة العربية .



.كما ترمي الحملة الى تحسين حقوق المرأة في السكن والأرض والممتلكات على اعتباره حافزًا رئيسيًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات.وتتنزل الحملة في إطار حملة الأمم المتحدة وشركائها في حملة " الوقوف لأرضها" لضمان مستقبل أفضل للجميع، وتعد جزءا من سياسة الإدماج الحضري للبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ولاسيما النساء والشباب وكبار السن والمشردين والمهاجرين، الذين يمثلون عوامل حقيقية للتغير والتماسك داخل المجتمعات.وترى المنظمة أن حماية حقوق المرأة في السكن والأرض والممتلكات تساهم في إعمال مجموعة واسعة من حقوق الانسان والتمتع بها مثل الحق مستوى معيشي لائق والسكن اللائق والصحة والعمل والتعليم.وكان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والشبكة العالمية لوسائل استغلال الأراضي قد أطلاقا في فيفري 2021 حملة إقليمية حول المرأة والأرض استهدفت مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في المنطقة العربية .