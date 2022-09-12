انس جابر تصعد رسميا الى المركز الثاني في الترتيب العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات

صعدت التونسية انس جابر رسميا الى المركز الثاني في التصنيف العالمي الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين بعد مشوارها الرائع في بطولة امريكا المفتوحة للتنس "فلاشينغ ميدوز"، رابع البطولات الاربع الكبرى "غراند سلام"، وبلوغها الدور النهائي.

وخسرت انس جابر في الدور النهائي لبطولة امريكا المفتوحة امام البولونية إيغا شفيونتيك المصنفة اولى عالميا صفر-2.



وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها انس جابر الدور النهائي لاحدى بطولات "غراند سلام" بعد دورة ويمبلدون التي خسرت لقبها امام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا 1-2.وفي طريقها نحو نهائي بطولة "فلاشينغ ميدوز" ازاحت البطلة التونسية في الدور نصف النهائي الفرنسية كارولين غارسيا 2-صفر وفي الدور ربع النائي الاسترالية اليا تومليانوفيتش 2-صفر وفي الدور ثمن النهائي الروسية فيرونيكا كودارميتوفا 2-صفر وفي الدور الثالث الامريكية شلبي روجرز 2-1 وفي الدور الثاني الامريكية اليزابات ماندليك 2-صفروفي الدور الاول الامريكية ماديسون برينغل 2-صفر.