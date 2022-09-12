ألكاراز يتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس ويتصدر التصنيف العالمي


Publié le Lundi 12 Septembre 2022 - 07:57 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تغلب الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز على النرويجي كاسبر رود 6-4 و2-6 و7-6 و6-3 في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس الليلة الماضية ليحرز أول ألقابه الكبرى ويعتلي صدارة التصنيف العالمي لأول مرة.


وسقط ألكاراز البالغ عمره 19 عاما على ظهره ووضع يديه على وجهه قبل أن يقفز ويعانق رود عند الشبكة. ثم صعد إلى المدرجات للاحتفال مع فريقه التدريبي.
وظهرت لافتة في المدرجات مكتوبا عليها "برافو كارليتوس!".
وحل ألكاراز، الذي أثار إعجاب الجماهير خلال البطولة التي استمرت أسبوعين في نيويورك بفضل حيويته وضرباته القوية، محل الروسي دانييل ميدفيديف في صدارة التصنيف العالمي.


وبات ألكاراز أصغر مصنف أول على العالم منذ بدء تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين عام 1973 وحطم رقم الأسترالي ليتون هويت الذي كان يبلغ عمره 20 عاما عندما تصدر التصنيف العالمي في 2001.
وكان رود يحاول أن يصبح أول نرويجي يعتلي صدارة التصنيف العالمي لكنه لم يتمكن من مجاراة قوة ألكاراز تحت السقف المغلق لملعب آرثر آش.
وسيتقدم رود المتأهل إلى نهائي رولان غاروس للمركز الثاني في التصنيف.
وكان نهائي الليلة الماضية الأول الذي يجمع بين لاعبين يتنافسان لحصد أول ألقابهما الكبرى وصدارة التصنيف العالمي لأول مرة لكل منهما.

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